Zerbster Bürgermeister blickt zufrieden auf rege Beteiligung an Müllsammelaktion zurück

Nach dem Frühjahrsputz fand nun die zweite Müllsammelaktion in diesem Jahr in der Einheitsgemeinde Zerbst statt. Viele Freiwillige folgten dem Aufruf und trugen reichlich Unrat zusammen. Das zeigt die Auswertung.

In Walternienburg wurde ebenfalls Müll gesammt – insgesamt 260 Kilogramm kamen dort zusammen.

Zerbst - Autoreifen, Folien, Matratzen, Räder, ja sogar Asbest fanden die Freiwilligen, die am 18. September in Zerbst und mehreren Orten des Umlandes ausströmten, um aufzusammeln, was andere achtlos weggeworfen oder einfach illegal entsorgt hatten. „Die Beteiligung war enorm“, blickte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) auf den World Cleanup Day zurück, jener weltweiten Aufräumaktion, bei der die Einheitsgemeinde nach 2020 - damals angestoßen von der Jungen Union - nun zum zweiten Mal mitmachte.