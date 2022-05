Planungen für 2022 Zerbster BWZ investiert in attraktivere Wohnungen

Nach einem teils unfreiwilligen Modernisierungsstopp will die Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst (BWZ) in diesem Jahr wieder in einzelne Objekte investieren. Über die Details informiert BWZ-Geschäftsführerin Daniela Kock.