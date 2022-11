Zerbster Essenzen-Fabrik: Lässt sich der historische Bau energieeffizient sanieren?

Historische Gebäude sind wahre Energieschlucker. Wie aber lassen sich solche Objekte am besten sanieren? Mit dieser Frage beschäftigen sich jetzt Studenten der Hochschule Magdeburg-Stendal. Als praktisches Beispiel dient ihnen die Zerbster Essenzen-Fabrik.

Zerbst - Energieeffizienz spielt gerade in Zeiten steigender Strom- und Heizkosten für viele eine wichtige Rolle. Ein Neubau kann entsprechend geplant werden. Bei älteren Häusern schaut das anders aus. Hier muss ein Sanierungskonzept her - so wie bei der vor über 100 Jahren errichteten Zerbster Fabrik zur Herstellung von Fruchtsaftessenzen, die dank eines engagierten Vereins die Kulturszene der Stadt inzwischen deutlich bereichert hat.