Zerbster Feuerwehr fischt Getränkedose mit Benzin aus der Nuthe

Immer wieder sind in Zerbst und den umliegenden Gemeinden Zündler am Werk. Brennende Mülltonnen oder Holzstapel halten die Feuerwehren aus Trab.

Jugendliche werfen in Zerbst nahe der Schwimmhalle eine mit Benzin gefüllte Getränkedose in die Nuthe, die die Feuerwehr hier aus dem Wasser fischt

Zerbst - Am Sonntag (17. Oktober) wird die Zerbster Feuerwehr gegen 17.50 Uhr zu einem Kleinbrand in die Wolfsbrücke gerufen. Kinder berichten, dass Jugendliche eine Getränkedose mit Benzin gefüllt und dann in die Nuthe geworfen hätten. Den so entstandenen Kleinbrand haben die Jungs nach eigenen Angaben bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht.