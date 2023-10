In der Zerbster Stadthalle fand die große Ehrenveranstaltung statt.

Zerbst - Erika Reifarth, Holger Lüdicke und Reinhard Werner haben gestern den Ehrenamtspreises des Stadtrates der Stadt Zerbst/Anhalt erhalten. Die Festveranstaltung zur Ehrung verdienter Bürger aus der Einheitsgemeinde fand gestern in der Stadthalle statt – traditionell am Tag der Einheit.

Außerdem wurde die Verdienstmedaille der Stadt Zerbst/Anhalt an Karin Spott und Wolfgang König vergeben. Der festliche Rahmen wurde zudem genutzt, um den Ehrenstern in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt an Mandy Schröter zu verleihen und Hans Wink zum Ehren-Wasserwehrleiter zu ernennen.

Vorschläge konnten eingereicht werden

Bis zum 30. Juni gab es die Möglichkeit auf Grundlage der Ehrenordnung der Stadt Zerbst/Anhalt, Einzelpersonen oder Vereine für den Ehrenamtspreis des Stadtrates vorzuschlagen.

Der Ehrenamtspreis wird an Personen, Vereine und Institutionen vergeben, die sich ehrenamtlich durch außergewöhnliche Einsatzbereitschaft, besonderes Engagement sowie uneigennütziges Wirken für das Gemeinwesen verdient gemacht haben.

Die Arbeitsgruppe Ehrungen erarbeitete dann einen Vergabevorschlag für den Stadtrat.