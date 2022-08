Zerbster Gartensparte Blume: Laube brennt lichterloh - Sind noch Personen im Gebäude?

Am frühen Donnerstagmorgen 25. August) in der Zerbster Gartensparte Blume eine Gartenlaube niedergebrannt. Nach Hinweisen des Besitzers könnten sich noch Personen im Gebäude aufhalten. Jetzt zählt jede Sekunde.

Zerbst - Eine Schrecksekunde im wahrsten Sinne des Wortes haben die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Zerbst und Jütrichau am gestrigen frühen Morgen erlebt, als sie gegen 3.30 Uhr zu einem Laubenbrand in die Gartenanlage „Blume“ gerufen wurden. „Zunächst mussten wir eine passende Anfahrtsmöglichkeit zu der betroffenen Parzelle in der doch recht großen Anlage finden“, erklärte Einsatz- und Ortswehrleiter Steffen Scheider. Beim Eintreffen der rund 30 Einsatzkräfte habe die Laube bereits nahezu lichterloh in Flammen gestanden.