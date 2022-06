Einschulung Zerbster Grundschulen nehmen Abc-Schützen feierlich in ihren Reihen auf

Über 170 Mädchen und Jungen sind am Sonnabend in der Einheitsgemeinde Zerbst feierlich eingeschult worden. Die kleinste Klasse wurde an der Walternienburger Grundschule An der Nuthe begrüßt.