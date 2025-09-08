weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Veranstaltungsrückblick: Zerbster Heimat- und Schützenfest: Ärgerliche Diskussion über Bewirtschaftung des Festzeltes

Eil
Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar
Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar

Veranstaltungsrückblick Zerbster Heimat- und Schützenfest: Ärgerliche Diskussion über Bewirtschaftung des Festzeltes

Zerbster Bürgermeister übt deutliche Kritik an Diskussion um „die Schauersteller“ und „die Zerbster“.

Von Daniela Apel 08.09.2025, 15:15
Viele Besucher zog es auch in diesem Jahr zum Zerbster Heimat- und Schützenfest, das aus Sicht des Bürgermeisters jedoch von einer unnötigen Diskussion überschattet wurde.
Viele Besucher zog es auch in diesem Jahr zum Zerbster Heimat- und Schützenfest, das aus Sicht des Bürgermeisters jedoch von einer unnötigen Diskussion überschattet wurde. Foto: Petra Wiese

Zerbst - Eine aus Sicht von Bürgermeister Andreas Dittmann „unnötige Diskussion“ überschattete das diesjährige Zerbster Heimat- und Schützenfest, mit dessen Verlauf er grundsätzlich zufrieden war. Dennoch ärgerte ihn der Vorwurf, dass Zerbster Gastronomen bei der Vergabe der Festzeltbewirtschaftung ins Hintertreffen geraten seien. „Das ist einfach absurd“, fand er im Stadtrat klare Worte.