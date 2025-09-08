Viele Besucher zog es auch in diesem Jahr zum Zerbster Heimat- und Schützenfest, das aus Sicht des Bürgermeisters jedoch von einer unnötigen Diskussion überschattet wurde.

Zerbst - Eine aus Sicht von Bürgermeister Andreas Dittmann „unnötige Diskussion“ überschattete das diesjährige Zerbster Heimat- und Schützenfest, mit dessen Verlauf er grundsätzlich zufrieden war. Dennoch ärgerte ihn der Vorwurf, dass Zerbster Gastronomen bei der Vergabe der Festzeltbewirtschaftung ins Hintertreffen geraten seien. „Das ist einfach absurd“, fand er im Stadtrat klare Worte.