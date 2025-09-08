Eil
Veranstaltungsrückblick Zerbster Heimat- und Schützenfest: Ärgerliche Diskussion über Bewirtschaftung des Festzeltes
Zerbster Bürgermeister übt deutliche Kritik an Diskussion um „die Schauersteller“ und „die Zerbster“.
08.09.2025, 15:15
Zerbst - Eine aus Sicht von Bürgermeister Andreas Dittmann „unnötige Diskussion“ überschattete das diesjährige Zerbster Heimat- und Schützenfest, mit dessen Verlauf er grundsätzlich zufrieden war. Dennoch ärgerte ihn der Vorwurf, dass Zerbster Gastronomen bei der Vergabe der Festzeltbewirtschaftung ins Hintertreffen geraten seien. „Das ist einfach absurd“, fand er im Stadtrat klare Worte.