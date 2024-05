Längstes Volksfest Sachsen-Anhalts Zerbster Heimat- und Schützenfest: Jede Menge Partys, viel Spaß und natürlich auch Adrenalin

In gut fünf Wochen - nämlich am 26. Juli geht wieder Sachsen-Anhalts längstes Volksfest an den Start. Die Gäste erwartet ein hochkarätiges Bühnenprogramm und ein Vergnügungspark voller Highlights. Worauf sich die Fans so alles freuen können ...