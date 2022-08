Zerbster Heimat- und Schützenfest: Wie die Stimmung bei der „Ersten Schlagernacht“ war und ob es eine Fortsetzung gibt

Es war eine Premiere am Sonnabend im Schlossgarten – die „Erste Heimatfest-Schlagernacht“, eine äußerst gelungene, wie es scheint. Wie war die Stimmung und folgt eine Fortsetzung?

Zerbst - Auch wenn es Stimmen gab, die mit der „Ersten Heimatfest-Schlagernacht“ nicht so wirklich viel anfangen konnten, war der Gesamteindruck am Ende ein ganz anderer. Was anfangs noch etwas verhalten gestartet war, das entwickelte sich im Laufe des Abends schließlich zu einer Riesenparty, bei der auf Tischen und Bänken getanzt wurde.