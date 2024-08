Zerbst - Das Zerbster Heimat- und Schützenfest geht ins letzte Wochenende und setzt zum Endspurt an. Zu Meckern hat es bislang noch nicht so viel gegeben, auch in den sozialen Netzwerken nicht, dafür aber eine Idee, um die Optik zu verbessern, insbesondere im Eingangsbereich an der Schloßfreiheit, von wo aus die meisten Besucher auf den Platz strömen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.