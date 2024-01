Kulturfesttage in Zerbst

Maler und Bildhauer Guido Schenkendorf – hier in seinem Atelier – gestaltet die Personalausstellung bei den 59. Zerbster Kulturfesttagen.

Zerbst. - Vom 16. Februar bis zum 24. März finden in diesem Jahr die Zerbster Kulturfesttage statt. Geprägt ist auch die 59. Auflage vom Aufeinandertreffen professioneller Künstler und passionierter Hobby- und Freizeitkünstler jedweden Alters. Zu sehen sein, werden die vielfältigen Werke wie gewohnt im Museum der Stadt, das zur Vorbereitung deshalb ab dem 22. Januar geschlossen bleibt.

Geöffnet werden die Kreuzgänge des früheren Franziskanerklosters am Weinberg erst wieder am 16. Februar. Um 18 Uhr findet dann die Vernissage zur Personalausstellung statt, die diesmal von Guido Schenkendorf unter dem Titel „Kunst bleibt zeitlos“ gestaltet wird. Der Maler und Bildhauer lebt seit 2019 in Zerbst, hat sein Atelier auf der Heide. Acrylgemälde, Objekte aus Holz und Plastiken aus Stein lassen sich dort entdecken, wo der Kfz-Meister Arno Schmidt zuvor seine Werkstatt hatte.

Das Verlangen nach einer Veränderung ließ Guido Schenkendorf damals aus dem brandenburgischen Jüterbog nach Zerbst ziehen, dorthin, wo er bereits 2001 bei den 36. Kulturfesttagen unter dem Titel „Kranich und Sonnensegel“ Bilder und Skulpturen ausstellte.

Wer sich übrigens an der Hobby- und Kunstausstellung beteiligen möchte, kann seine Arbeiten vom 23. Januar bis zum 7. Februar – jeweils montags bis freitags – in der Zeit von 9 bis 15 Uhr im Museum abgeben. Um Voranmeldung wird gebeten. Nähere Informationen zum Mitmachen gibt es auf der Internetseite www.stadt-zerbst.de.