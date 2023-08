Zerbst - An der Spitze des Zerbster Rotary Clubs hat es den traditionellen Wechsel gegeben.

Als Nachfolgerin von Claudia Methling übernimmt jetzt Tatyana Nindel die Amtsgeschäfte als Präsidentin. Zusammen mit dem neu gewählten Vorstand wird die Zerbster Unternehmerin und Galeristin nun für ein Jahr die Geschicke des 1994 gegründeten Clubs leiten.

Nachdem jener im abgelaufenen Jahr ein neues Mitglied hinzugewinnen konnte, zählt der Club derzeit 32 Mitglieder ganz unterschiedlicher Berufsgruppen – darunter sechs Frauen. Gemeinsam widmen sie sich verschiedenen regionalen Projekten. Mit Pflanzaktionen tragen die Zerbster Rotarier zur Verschönerung des Stadtbildes bei, mit der Unterstützung von Schulen fördern sie den Nachwuchs – beispielsweise beim Lernpatenschaftsprojekt „Schüler helfen Schülern“ der Ganztagsschule Ciervisti in Zerbst oder den Bücherspenden im Rahmen des Projektes „„Lesen lernen, leben lernen“ an die Steutzer Grundschule.

Zerbster Rotary Club unterstützt die hiesigen Schulen

Darüber hinaus beteiligen sich die Zerbster am humanitären Engagement von Rotary, einem inzwischen internationalen Netzwerk mit weltweit mehr als 36.000 Clubs in 200 Staaten mit rund 1,2 Millionen Mitgliedern. Dazu gehört die regelmäßige Hilfe in Krisenregionen, momentan etwa in der Ukraine.

Die dafür benötigten finanziellen Mittel generieren die Mitglieder des Zerbster Rotary Clubs überwiegend über Verkaufsaktionen auf den hiesigen Stadtfesten. Neben dem Spargelfest ist es der Bollenmarkt, auf dem sie stets Kaffee und Kuchen anbieten. Der Erlös fließt dann in die einzelnen Projekte. Zudem sind sie auf dem Zerbster Weihnachtsmarkt präsent, um ein weiteres Beispiel zu nennen.

2024 steht dann ein rundes Jubiläum an: das 30-jährige Bestehen des Zerbster Clubs, der seit Kurzem die sozialen Medien nutzt. Sowohl auf Facebook als auch Instagram ist er mit einem jeweils eigenen Profil zu finden.