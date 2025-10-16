weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Ehrenamt im Harz: Halberstadts Tierschutzverein betreibt nicht nur ein Katzenhaus

Ehrenamt im Harz Halberstadts Tierschutzverein betreibt nicht nur ein Katzenhaus

Der Tierschutzverein Halberstadt hat sich mit Leib und Seele dem Tierschutz verschrieben und in den vergangenen Jahrzehnten dabei so einiges erreicht. Dazu gehört zum Beispiel der Bau des Katzenhauses an der Fundtierunterkunft. Damit sind viele Aufgaben verbunden.

Von Sabine Scholz 16.10.2025, 18:15
Nelli ist eine der Katzen, die im Katzenhaus des Tierschutzvereins Halberstadt auf ein neues Zuhause warten.
Nelli ist eine der Katzen, die im Katzenhaus des Tierschutzvereins Halberstadt auf ein neues Zuhause warten. Foto: Burghard Mikeska

Halberstadt. - 55 Schützlinge sind es derzeit, die tagtäglichen Einsatz erfordern. Der Tierschutzverein Halberstadt hat mit dem Katzenhaus eine Aufgabe übernommen, die Enthusiasmus braucht - und Unterstützung.