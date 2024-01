Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst. - Bombendrohung per Telefon oder gar ein Amoklauf an der Schule? Immer wieder gibt es diese Meldungen oder bleiben Katastrophen in Erinnerung. Beim Amoklauf von Erfurt hatte vor 22 Jahren ein 19-jähriger ehemaliger Schüler am Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen und sich selbst erschossen. 2009 ermordete in Winnenden, Baden-Württemberg, ein 17-Jähriger an einer Realschule neun Schüler, drei Lehrerinnen und später noch drei Passanten auf der Flucht. Im Februar 2013 verletzte eine 15-jährige Gymnasiastin in Wernigerode zwei Mitschüler während des Unterrichts mit einer Schreckschusspistole.