Zerbster Spargelfest: Kirmes, Spargelschäl-WM, Martin Luther, Schlager mit Zimmi und Deutsch-Pop mit Synth Comment

Die Zerbster Stadtfeste sind wieder am Start. Den Anfang machte vor zwei Wochen die Eventwiese. Am kommenden Wochenende (18. und 19. Juni) folgt nun das traditionelle Spargelfest, das wie immer so einige Highlights für die Festbesucher zu bieten hat.

Zerbst - Längst kann man sehen, dass es am Wochenende wieder heiß hergehen wird. Auf der Wiese Breite/Ecke Fritz-Brandt-Straße haben die Schausteller Position bezogen. Im Schlossgarten steht bereits die mobile Messehalle für die Gewerbefachausstellung (Gfa), die bereits am morgigen Freitag um 15 Uhr eröffnet wird. Am Sonnabend klinkt sich dann das traditionelle Spargelfest in das Geschehen ein.