Zerbster Stadtbibliothek präsentiert sich modern und digital

Am Wochenende ist die Zerbster Stadtbibliothek normalerweise geschlossen. An diesem Sonntag öffnete sie dennoch. Anlass war der Tag der Bibliotheken, deren Besuch sich jederzeit lohnt.

Zerbst - Martina Linke kennt das verstaubte Image von Bibliotheken. Allerdings teilt sie es nicht. Im Gegenteil. Für die Leiterin der Zerbster Stadtbibliothek sind es Orte, an denen der Nachwuchs für Bücher und das Lesen begeistert werden soll, Treffpunkte, an denen Jung und Alt, ohne an den Geldbeutel denken zu müssen, modernste Medien ausleihen können. Denn längst ruhen nicht nur Romane und Lexika in den Regalen. Interaktive Kinderbücher und digitale Hörspielwürfel gehören inzwischen ebenfalls zum Bestand.