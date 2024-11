Die inzwischen legendäre Weihnachtsparade findet am 15. Dezember zum dritten Mal ihren Schlusspunkt auf dem Weihnachtsmarkt und bildet das große Finale zum Ende des Zerbster Weihnachtsmarktes.

Zerbster Weihnachtsparade: Winterfiguren, Märchengestalten und ein Stargast in Santas Schlitten

Zerbst - Ein absoluter des Zerbster Weihnachtsmarktes ist die schon legendäre Weihnachtsparade. „Momentan sind die Teilnehmer des Umzugs in jeder freien Minute am Werkeln, um ihre Fahrzeuge und Wagen getreu dem Motto ,Winterfiguren und Märchengestalten’ in traumhafte Kulissen zu verwandeln. Und glauben Sie mir, Paraden-Initiator Sven Koppehel überlässt bei seinem ,Baby’ nichts dem Zufall“, sagt Thomas Kirchner, Vorsitzender des Zerbster Weihnachtsmarktvereins.