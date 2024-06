Die Tiefbauer kündigen sich für die Weizenberge in Zerbst an. Das bringt Vollsperrungen und Kosten für Anlieger mit - hier die Details.

Tiefnauer rücken in Kürze an

Die Straße "Weizenberge" in Zerbst wird in Kürze aufgerissen.

Zerbst - In Kürze schon werden die Weizenberge in Zerbst zur Baustelle. Über Details wurde jetzt in einer Bürgerversammlung informiert. Es ging um den Ablauf der Maßnahme, um Kosten und nicht zuletzt um Einschränkungen in der Verkehrsführung, die nicht allein die unmittelbaren Anlieger betreffen, sondern ebenfalls alle Anwohner der Eigenheimsiedlung sowie die Besitzer von Kleingärten in den dortigen Gartenanlagen.