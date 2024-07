Zerbst - Nicht wenige Zerbster erwarten zum bevorstehenden Heimat- und Schützenfest Besuch von Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten. Wer noch am Besuchsprogramm bastelt, dem sei neben dem Besuch auf dem Festplatz auch ein Abstecher ins ehemalige Zerbster Residenzschloss empfohlen, dass fast immer Neues zu bieten hat und sich quasi mitten im regen Getümmel befindet.

Während der Heimatfestzeit hat das Schloss regulär geöffnet, nämlich von Mittwoch bis Sonnabend jeweils von 10 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. Führungen gibt es zu jeder halben und vollen Stunde. Wie der Vorsitzende des Schlossvereins angekündigt hat, werden am 27. Juli von 14 bis 18 Uhr neben Führungen durch die Ausstellungsräume auch der Aufstieg zur Aussichtsplattform auf dem Dach des Schlosses angeboten.

Ganz neue Sichtweisen auf den Festplatz und auch auf die gesamte Stadt

„Hier eröffnen sich dem Besucher ganz neue Sichtweisen auf den Festplatz und auch auf die gesamte Stadt“, sagt Dirk Herrmann. Nur das Wetter müsse mitspielen, also es dürften kein Sturm oder Gewitter den Aufstieg verhageln.

Auch am 5. August bietet der Schlossverein mit einer zusätzlichen Öffnung Sonderführungen durch die Ausstellungen und die fürstlichen Räume an. „Außerdem gibt es exklusive und seltene Einblicke in teilweise sonst nicht zugängliche Schlossbereiche, wie den Keller und insbesondere die Schlossküche“, kündigt Dirk Herrmann an und weist darauf hin, dass eine Uhr am Eingang des Schlosses den Beginn der nächsten Führung ankündigt.