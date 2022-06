Zweiter Rettungsweg gesichert: Turm auf der Burganlage in Lindau ist umgebaut und kann wieder genutzt werden

Lindau - In den kommenden Monaten soll die Lindauer Burg wieder wie in den Vorjahren genutzt werden, wenn es die Entwicklung der Corona-Pandemie erlaubt. Dazu ist der zweite Rettungsweg am Turm nur fertiggestellt worden. Viele Monate hat es gedauert, bis dies gelungen sei, sagt Ortsbürgermeister Helmut Seidler.