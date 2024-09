Der Albtraum Kindesentführung ist für Ralf Tesch seit Wochen Realität. Das Vermissten-Drama um seine Tochter Cleo Tesch beschäftigt ganz Zerbst. In Bezug auf die Arbeit der Polizei kommen beim Vater immer mehr Fragezeichen auf.

Vermissten-Drama im Fall Cleo Tesch: Wieso hüllt sich die Polizei in Schweigen?

Vater glaubt an lang geplante entführung

Steutz - Jeden Tag kreisen die Gedanken von Ralf Tesch um seine sechsjährige Tochter. Wo mag Cleo sein? „Man spinnt sich was zusammen“, sagt der Steutzer. So nach und nach zählt der Vater die Puzzleteile zusammen und glaubt: Die Entführung war geplant. Jedoch hüllt sich die Polizei in Schweigen. Warum?