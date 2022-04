Burger BC hadert in Warnau mit Chancen und der Schiedsrichterin

Warnau/Burg - Justin Volkmer dürfte sich das nächste Mal bei der leisesten Ahnung eines Kontakts genau überlegen, was zu tun ist. Vielleicht wird sich der 18-Jährige dann für den simulierten Blitzeinschlag entscheiden, lauthals schreien und über den Rasen rollend die drohende Sportinvalidität andeuten. Schließlich hat die Devise „fair ist mehr“ den Burger BC 08 und seinen Offensiv-Youngster am Ostermontag beim Landesliga-Gastspiel in Warnau nicht weitergebracht. Die zweite Minute der Nachspielzeit lief, SSV-Torhüter Benjamin Doering hatte den Ball am eigenen Fünfmeterraum an Volkmer vertändelt und packte den Gästestürmer beidhändig an der Hüfte. Dieser versuchte sich freizuringen, musste das Spielgerät dann aber nach drei, vier Schritten doch hergeben und wurde durch den ausbleibenden Elfmeterpfiff zusätzlich bestraft. Die letzte Gelegenheit, dem 1:1-Unentschieden doch noch einen Schubs in Richtung Auswärtssieg zu geben, war dahin.