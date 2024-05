Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möser. - Zwei Spieltage vor Ende der Saison hat die TSG Möser den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesklasse, Staffel 2, noch einmal spannend gemacht. Die Hausherren setzten sich am Sonnabend dank einer starken Willensleistung im direkten Duell mit dem Konkurrenten SG Güsen/Parey mit 2:1 (1:0) durch und wahrten so weiterhin die Chance auf einen Nichtabstiegsplatz. „Wir sind natürlich enttäuscht, aber das Ergebnis geht in Ordnung, weil wir das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett aus der Hand gegeben haben“, bilanzierte Güsens Trainer René Bonitz dem Spiel. Seine Elf hätte sich mit einem Sieg zwei Spieltage vor Saisonende bis auf drei Punkte absetzen können, rangiert nun aber punktgleich und nur dank des besseren Torverhältnisses vor Samswegen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Mit einem Zähler weniger auf der Habenseite lauert die TSG Möser einen Platz dahinter.