Nächster Kantersieg für Heide Letzlingen

Der FSV Heide Letzlingen ist in dieser Saison wie eine Schachtel Pralinen. Um es mit den Worten von Forrest Gump zu sagen: „Man weiß nie, was man kriegt.“

Letzlingen - Marc Wiedemann

Letzte Woche noch gegen das damalige Tabellenschlusslicht aus Niegripp verloren, konnte die Mannschaft von Dirksen Höft am vergangenen Sonnabend den Spitzenreiter SV 1889 Altenweddingen mit 10:0 (3:0) abschießen.

Während der SVA durch diese Klatsche auf den zweiten Platz abrutscht, tritt der FSV als Fünfter auf der Stelle. Allerdings beträgt der Rückstand zur Spitze - bei zwei Spielen weniger als die Konkurrenz - nur zwei magere Zähler.

Stark ersatzgeschwächt reiste der SV 1889 Altenweddingen am Samstagnachmittag zum Spiel des 20. Spieltages der Landesklasse Staffel 2 nach Letzlingen. Dort wartete der heimstarke FSV Heide Letzlingen auf die Mannschaft aus dem Sülzetal. Nach drei Niederlagen in Folge mit teilweise nicht akzeptablen Leistungen, sollte ausgerechnet in Letzlingen vielleicht wenigstens ein Punkt mit nach Altenweddingen genommen werden. Das es schwer werden würde ohne viele Stammspieler war schon im Vorfeld klar, was dann aber in Letzlingen passierte war indiskutabel.

Zu Beginn der Partie beschnupperten sich beide Mannschaften erst einmal einige Minuten. In der 6. Spielminute sahen die Zuschauer einen ersten Schuss der Gastgeber auf das Altenweddinger Tor der allerdings noch weit von Ziel entfernt ins Toraus trudelte. Auch ein zweiter Versuch der Letzlinger Elf durch Albrecht Bock aus der zweiten Reihe, war noch zu hoch angesetzt.

Der erste Abschluss der Gäste aus Altenweddingen war in der 9. Spielminute zu sehen. Alexander Nord hatte etwas zu viel Rücklage, so dass der Ball über die Querlatte hinweg flog. Tino Haas versuchte es dann in der 12. Minute mit einem flachen Schuss, der aber FSV Keeper Thomas Lübke nicht in Schwierigkeiten brachte.

Mit dem ersten Eckball noch in der 13. Minute für den FSV Heide Letzlingen ging die Heimelf auch gleich in Führung. Die Zuordnung in der Abwehr stimmte nicht beim SV Altenweddingen, so dass Christoph Grabau unbedrängt zum 1:0 einköpfen konnte.

Martin Ruffert hätte in der 17. Minute das Remis wieder herstellen können, kam aber nach Zuspiel von Jonas Motsch einen Schritt zu spät gegen Keeper Lübke. Ein weiterer Gegentreffer lag für den SV Altenweddingen in der 21. Minute in der Luft. SVA Keeper Sönke Deike verhinderte mit einer klasse Parade aber schlimmeres für seine Mannschaft als er einen Ball aus nächster Nähe abwehren konnte.

Auch in der 28. Minute hatte der SV Altenweddingen Glück und Keeper Deike, als dieser einen Abschluss von Christian Wernecke noch abwehren konnte. Auf der anderen Seite verpasste Tom Harnau, nachdem er auf der linken Seite auf und davon war, in der 30. Minute den Ausgleich.

Ein Schuss von Jonas Motsch zwei Minuten später, konnte gerade noch von einem Abwehrspieler geblockt werden. Christian Palutke bekam in der 33. Minute den Ball im Altenweddinger Strafraum. Clever nahm er die Altenweddinger Abwehraktion an und fiel, so dass Schiedsrichterin Saskia Köppe auf den Punkt zeigte. Fabian Schlamann legte sich den Ball zurecht und traf in der 34. Minute sicher zur 2:0 Führung für die Gastgeber.

Auch in der 37. Minute wieder ein Standard des FSV. Ein Eckball von Stefan Saluck flach auf Christian Palutke gespielt, reichte den Gastgebern um das 3:0 zu erzielen. Drei Standardsituationen erfolgreich genutzt und schon war zur Pause eine Vorentscheidung in diesem Spiel perfekt.

Es schien als hatte sich der SV Altenweddingen für die zweite Halbzeit noch etwas vorgenommen denn die Gäste waren zuerst aus der Kabine auf dem Platz erschienen. Nach Wiederanpfiff allerdings sah es nicht mehr so aus, denn in der zweiten Spielhälfte sahen die zahlreich mitgereisten Altenweddinger Fans eine desolate Leistung ihrer Mannschaft.

Zunächst überstand der SV Altenweddingen in der 48. Minute und in der 49. Minute noch brenzliche Situationen vor dem eigenen Gehäuse.

In der 50. Minute war es dann vorbei mit dem Glück. Zunächst konnte Keeper Deike noch einen Schuss von Christian Palutke abwehren, den zweiten Ball nutzte Christoph Grabau dann zum 4:0 für den FSV Heide Letzlingen.

Drei Minuten danach folgte die beste Aktion der Gäste in der gesamten zweiten Halbzeit. Michael Zeppernick versuchte es bei einem Freistoß von der rechten Strafraumgrenze listig mit einem flachen Schuss auf die kurze Ecke. Ein Abwehrbein verhinderte den Anschlusstreffer der Gäste.

Ab der 58. Minute kam es dann ganz dick für den SV Altenweddingen, denn Alexander Nord traf bei einer verunglückten Kopfballabwehr ins eigene Tor zum 5:0. Drei Minuten später hieß es, nach wenig Gegenwehr der Altenweddinger Mannschaft, nach einem Schuss von Günter Ahlfeld bereits 6:0 für den FSV Heide Letzlingen.

Das Unheil für die Gäste nahm weiter seinen Lauf, denn bereits eine Minute später in der 62. Minute konnte Fabian Schlamann, wieder nach wenig Gegenwehr den Ball zum 7:0 im Tor des SV Altenweddingen unterbringen. Den Gästen gelang nichts mehr, es kamen selbst einfache Bälle nicht beim Mitspieler an und Abschlussversuche waren die absolute Ausnahme. So wunderte es nicht das Stefan Saluck den Ball selbst aus spitzestem Winkel und mit Hilfe des Innenpfostens in der 70. Minute zum 8:0 im Tor der Gäste unterbringen konnte.

Tore fielen wie reife Früchte vom Baum in diesem Spiel, aus Sicht des SV Altenweddingen alle auf der falschen Seite. Die Gastgeber gaben sich mit dieser hohen Führung noch nicht zufrieden. Stefan Saluck erzielte in der 71. Minute das 9:0 nachdem er aus der Distanz SVA Keeper Deike mit einem Heber überwunden hatte.

Der SV Altenweddingen versuchte sich noch einmal aufzuraffen und hatte in der Folge noch eine gute Szenen vor dem gegnerischen Tor. Diese hätte in der 80. Minute fast zum Ehrentreffer an diesem Nachmittag gereicht. Philipp Magel hatte den Ball im Tor des FSV untergebracht, wurde aber wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen.

Bis zwei Minuten vor Spielende überstanden die Sülzetaler noch so manchen Angriff der Gastgeber mit viel Glück. Dann allerdings, in der 88. Minute, wurde es doch noch zweistellig für den FSV Heide Letzlingen. Nach einem Strafstoß den Christian Palutke sicher verwandelte hieß es am Ende 10:0 für die Heimelf.

Der SV 1889 Altenweddingen lieferte in Letzlingen das bisher schlechteste Saisonspiel ab. Selbst eingefleischte Fans der Mannschaft werden weit zurückdenken müssen, um sich an eine derartige Niederlage erinnern zu können. Den Platz an der Tabellenspitze muss die Mannschaft des SV 1889 Altenweddingen zu recht räumen nach diesem Auswärtsauftritt.

FSV Heide Letzlingen: Lübke – Märtens, Bock, Benecke (69. Oelze), Wernecke (69. Lamprecht), Schnecke, Grabau (59. Ahlfeld), F.Schlamann, Saluck, M.Schlamann, Palutke.

SV Altenweddingen: Deike, Schweigel, Haas (59. Krause), Harnau, Ruffert, Pesel, Richter, Zeppernick (77. Thielecke), Nord, Motsch, Krätzig (46. Magel).

Torfolge: 1:0 Grabau (13.), 2:0 F. Schlamann (34./Foulelfmeter), 3:0 Plautke (37.), 4:0 Grabau (50.), 5:0 Nord (58./Eigentor), 6:0 Ahlfeld (61.), 7:0 F. Schlamann (62.), 8:0 Saluck (70.), 9:0 Saluck (71.), 10:0 Palutke (88./Foulelfmeter).

Schiedsrichterin: Saskia Köppe Assistenten: Ricky Jahns, Czeslaw Przygocki.

Zuschauer: 50.

Vorkommnisse: Keine.