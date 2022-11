SSV 80 Gardelegen will eine Reaktion zeigen

Hannes Schreiber und die Männer des SSV 80 Gardelegen treten am Sonnabend auf der heimischen Rieselwiese gegen den BSV Halle-Ammendorf an.

Gardelegen - Speziell nach dem letztwöchigen Landespokal-Aus beim Landesligisten SV Staßfurt, will die Elf von Norbert Scheinert am morgigen Sonnabend zurück in die Erfolgsspur finden. Ab 14 Uhr ist der BSV Halle-Ammendorf auf der Rieselwiese zu Gast.