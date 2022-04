SSV Gardelegen sammelt drei Punkte für den Klassenerhalt

Gardelegen - Am Sonnabend setzte sich die Elf von Trainer Norbert Scheinert zum Auftakt der Platzierungsrunde auf der heimischen Rieselwiese gegen Edelweiß Arnstedt verdient mit 4:2 (1:0) durch und stockte damit ihr Punktekonto auf 17 Zähler auf. Mit genauso vielen Punkten startete Arnstedt in die Runde, so dass beide Teams nun gleichauf liegen.