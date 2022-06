Germania Halberstadt verpasst Befreiungsschlag

Der VfB Germania Halberstadt wartet seit nunmehr elf Spielen auf einen Sieg in der Fußball-Regionalliga. Gegen den SV Babelberg verpasste der VfB gestern Abend ganz knapp einen Erfolg.

Tim Heike (rechts) erzielte nach Vorarbeit von Julian Weigel in der 62. Spielminute die Führung für den VfB Germania Halberstadt. Mit fünf Treffern ist Heike bester Torschütze bei Germania.

Halberstadt - Der VfB Germania Halberstadt bekam es gestern Abend im heimischen Friedensstadion mit dem SV Babelsberg 03 zu tun. In der aktuellen Situation – der letzte Punktspiel-Sieg der Halberstädter war am 1. September – stellte der SVB eine schwierige Aufgabe dar. Dennoch hatte der VfB in der ersten halben Stunde mehr Spielanteile, auch wenn auf beiden Seiten zwingende Torchancen fehlten.