Fußball, NOFV Oberliga Süd und Landespokal: Der VfB hat die Punkte in Gera nicht mit Blessuren bezahlt. Morgen Abend wird im Friedensstadion der HFC erwartet.

Der VfB Germania Halberstadt hat im Mai in Halle vor vielen HFC-Fans das Pokalfinale knapp verloren. Morgen gibt es die Neuauflage des Spiels.

halberstadt/vs. - Der VfB Germania Halberstadt hat am Sonnabend sein Spiel bei der BSG Wismut Gera mit 3:1 Toren gewonnen. Trotz der angespannten personellen Situation machten die Germanen über weite Strecken das Spiel und auch die wichtigen Tore.

VfB-Trainer Manuel Rost sagte zur Leistung seiner Elf: „Wir hatten etwas mit dem Platz zu tun. Aber trotz des Gegentores hat die Mannschaft alles richtig gemacht. Am Ende hätte der Sieg auch höher ausfallen können.“ Besonders erfreulich ist, dass die Germanen ohne Blessuren davonkamen. „Das war ein intensives, aber von beiden Seiten sehr faires Spiel“, sagt Rost dazu.

Gestern Vormittag stand für die Halberstädter noch Regeneration auf dem Programm, dann wurde der Schalter schon wieder umgelegt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das gilt in dieser Woche für die Germanen mehr denn je. Schon morgen wartet auf die Halberstädter das Spiel der Saison. Mit einem Sieg könnte es das Spiel des Jahres werden. Das bleibt sonst das Pokalfinale in Halle, das die Germanen vor Tausenden gegnerischen Fans nur knapp verloren. Morgen soll es im heimischen Friedensstadion die Revanche geben. Zumindest auf den Rängen sollten die Kräfte gleichmäßiger verteilt sein, als es noch am 25. Mai im Leuna-Chemie-Stadion war.

Die Halberstädter Fans haben aufgerufen, zahlreich zu erscheinen. Schon um 17 Uhr wollen sie sich treffen, um sich auf den Pokalfight einzustimmen. Der HFC kommt mit einem Regionalliga-Heimsieg gegen den ZFC Meuselwitz im Rücken in den Harz. Die Hallenser, die aus Liga Drei abgestiegen sind, haben sich im Sommer neu sortiert. Bisher erreichten die Chemiker in 13 Punktspielen sieben Siege, verloren zweimal und teilten viermal die Punkte. Das reicht derzeit für Rang zwei. Vorn steht der 1. FC Lokomotive Leipzig, der jetzt schon zehn Punkte enteilt ist. Der angestrebte direkte Wiederaufstieg ist eine harte Nuss.

Trotzdem ist die Truppe inzwischen eingespielt und wahrscheinlich besser drauf als das Team, gegen das die Germanen im Finale spielten. Die damalige Mannschaft war abgestiegen und stand kurz vor der Auflösung.

Das sieht Manuel Rost ähnlich und sagt: „Halle hat jetzt eine ordentliche Siegesserie hingelegt und ist klarer Favorit.“ Doch Rost weiß, wie man höherklassige Gegner ärgern kann. „Individuell sind sie klar besser als wir. Aber ich denke, dass nicht die individuelle Klasse, sondern die mannschaftliche Geschlossenheit ausschlaggebend ist. Da können wir mithalten. Wir sind gut vorbereitet“, blickt er voraus. Dazu haben auch die Germanen eine Serie, die sie morgen nicht unbedingt beenden wollen. „Wir sind seit über einem Jahr im Friedensstadion ungeschlagen. Das erfüllt uns mit Stolz und gibt auch Energie. Außerdem wollen wir zeigen, dass unsere Leistung im Mai kein Zufall war“, so Rost.

Für die Germanen spricht auch, dass sie als Underdog eigentlich nichts zu verlieren haben und der HFC gefühlt das erste Spiel der Saison hat, in dem er wirklich etwas zu verlieren hat.