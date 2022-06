Tabellenführer kleine Nummer zu groß für den VfB Germania

Stefan Korsch und seine Mannschaftskollegen von Germania Halberstadt haben gestern wieder Fußball hart gearbeitet. Doch was für einen 2:1-Sieg gegen Fürstenwalde am Mittwoch reichte, war beim Tabellenführer BFC Dynamo nicht genug.

Berlin/Halberstadt - Dennoch knüpfte der Regionalligist an seine guten bisher gezeigten Leistungen an. Germania Halberstadt hat zwar keine Punkte beim Tabellenführer BFC Dynamo geholt, aber trotzdem gezeigt, dass das Team zurecht nach acht absolvierten Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz steht. Vor allem in der ersten Hälfte spielte die Mannschaft von Benjamin Duda komplett auf Augenhöhe. Einzig ein Tor fehlte.