VfB Germania Halberstadt verpasst knapp Sieg gegen Babelsberg - Gästetrainer Buder sorgt für Lacher

Tim Heike und seine Mitspieler hatten endlich wieder einen Grund zu jubeln. Zwar reichte die Führung am Ende nicht zum Sieg, aber die Art und Weise, wie die Germanen am Freitagabend auftraten, lässt hoffen.

Halberstadt (twa) - Elf Spiele in Folge hatten die Halberstädter in Folge nicht gewonnen. Am Freitagabend sah es ganz so aus, als ob sie den Bock endlich umstoßen könnten. Über wiete Strecken hatten sie die Partie bestimmt und waren durch Tim Heike mehr als verdient in Führung gegangen.