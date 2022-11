Reserve des SV Oebisfelde verdienter Derbysieger

Mieste - Der SV Oebisfelde II hat sich damit nach den deutlichen Pleiten und der Spielpause eindrucksvoll zurückgemeldet. Und in der Miester Hall wurde es am Sonnabendabend doch recht kuschlig. Das lag aber nicht nur an den herbstlichen Außentemperaturen, sondern vielmehr an den geringen Sitzabständen auf der Tribüne, denn die war ungewohnt gut gefüllt.