Magdeburg - Fußballschuhe und Trainingsklamotten – viel mehr brauchte Kenan Aydin in seinen ersten Tagen in Magdeburg nicht. „Ich habe letzte Woche meine Wohnung bezogen. Bisher habe ich aber nur ein Schlafsofa“, erzählt der Sommerneuzugang von der U 23 des FCM mit einem Schmunzeln. Die Gestaltung der Inneneinrichtung muss warten, die Vorbereitung mit der blau-weißen Reserve hat Vorrang. Denn bis zum Regionalliga-Auftakt bei der BSG Chemie Leipzig am letzten Juli-Wochenende verfolgt der 20-Jährige ein klares Ziel: „Ich möchte so viele Körner sammeln wie möglich.“

