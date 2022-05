Spannendes Finale wird erwartet

Für die beiden Wettkämpfe am vergangenen Wochenende absolvierte Stefan Dombrowski gut 1000 Auto-Kilometer. Das ist eine vorbildliche, sportliche Einstellung.

Binde - Dabei verpassten die Altmärker jeweilige Punktgewinnen in Vetschau und Königs Wusterhausen und damit auch die Vorentscheidung in Sachen Staffelsieg in der 2. Bundesliga, Staffel 3.