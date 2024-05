Der zweifache Marathon-Olympiasieger war beim Jubiläumslauf dabei und würdigte das Engagement von Siegbert Klaffer. Innenministerin Zieschang überreichte eine Ehrenplakette an den Vereinsvorsitzenden Marno Schulz.

Sportlegende Waldemar Cierpinski in Winterfeld

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang und Marathon-Legende Waldemar Cierpinski (links) kamen zum 50. Start in den Frühling nach Winterfeld, um dem initiator der Veranstaltung, Siegbert Klaffer, zu gratulieren und lobende Worte für sein Engagement auszusprechen.

Winterfeld. - Doppel-Olympiasieger Waldemar Cierpinski hat auch 44 Jahre nach seinem legendären Goldmedaillen-Gewinn am 1. August 1980 in Moskau nichts von seiner Popularität verloren. Der mittlerweile 73-jährige Hallenser war der Stargast beim 50. Winterfelder Start in den Frühling und stand im Mittelpunkt des Geschehens. Geduldig ließ er Selfis mit sich machen.