Lukas Radomski (M.) hat zuletzt in der A-Junioren-Verbandsliga gespielt, jetzt greift er in der Oberliga an.

Magdeburg - Nach dem Schlusspfiff mussten Lukas Radomski und einige seiner Teamkollegen noch eine Reihe an Steigerungsläufen absolvieren. Die Anstrengungen standen dem 17-Jährigen kurz darauf beim Verlassen des Platzes in Form von Schweißperlen ins Gesicht geschrieben. „Für mich war es ein sehr spannender Tag. Ich habe mich gefreut, wieder herzukommen“, sagte der Angreifer, der in der vergangenen Saison 36 Treffer für die A-Junioren des SV Fortuna Magdeburg erzielt hatte. In einem Testspiel am vorvergangenen Sonnabend lief Radomski wieder am Schöppensteg auf – allerdings für die mit 4:0 siegreichen Gäste vom FC Einheit Wernigerode.