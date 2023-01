VfL Kalbe legt den siebten Sieg in Serie hin

Die Basketball-Männer des VfL Kalbe/Milde bleiben in dieser Saison weiter das Maß der Dinge in der Landesliga.

Kalbe/Milde - Nach dem deutlichen Erfolg zum Jahresauftakt beim BBC Stendal in der vergangenen Woche, legten die Mannen um Spielertrainer Harald Lotsch am Sonnabend auf eigenem Parkett den nächsten Sieg nach und gewannen am Ende deutlich mit 84:65 (48:34) gegen die Reserve des USC Magdeburg.