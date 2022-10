Was das Grenzdorf Böckwitz/Zicherie mit Porsche zu tun hat

Porsche-Testfahrer Dieter Röscheisen überreicht Verena Treichel eine Fotografie mit Porsches in der offenen Mauer.

Böckwitz - 32 Jahre nach der Wiedervereinigung ist das Interesse am Tag der Deutschen Einheit größer denn je. Diesen Eindruck konnte man zumindest am Montag in Böckwitz gewinnen. Der dortige Museumsverein hatte zum Feiern eingeladen und freute sich über unzählige Besucher. Auf dem Gelände gab es keinen freien Parkplatz mehr, die Autos – mit Kennzeichen aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Hessen – standen sogar im benachbarten Zicherie.