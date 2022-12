1. BC Magdeburg weiter im Abstiegskampf der Dreiband-Bundesliga

Der 1. BC Magdeburg spielt derzeit unter seinen Erwartungen und befindet sich im Abstiegskampf. Mannschaftsleiter Frank Eder erklärt, warum das so ist, und gibt gleichzeitig die Hoffnung auf die Wende nicht auf.

Magdeburgs Radek Novak (r.) musste sich am Wochenende zweimal Belins Nicos Polychronopoulos geschlagen geben.

Magdeburg - „Damit haben wir nicht gerechnet, dass wir dahin kommen. Wir waren mit Medaillenambitionen gestartet. Aber das läuft dann manchmal doch nicht so, wie man sich das vorstellt“, erklärte Frank Eder mit Blick auf das Klassement der 1. Dreiband-Bundesliga. Dort steht der 1. BC Magdeburg nach acht Spielen auf Platz sieben und kämpft deshalb um den Klassenverbleib. Einfach haben es die Elbestädter bislang nicht gehabt – auch nicht zuletzt am Doppelspieltag des vergangenen Wochenendes gegen BC International. Eder: „Es ist schwieriger, wenn man mehrere Spiele hintereinander verliert. Das Wochenende gegen Berlin verlief nicht gerade nach unseren Vorstellungen.“ Mit 2:6 zu Hause und 0:8 in der Hauptstadt ging Magdeburg leer aus.