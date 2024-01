Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am Mittwochabend wurden Team- und Trainingskameraden kurzerhand zu Gegnern – zumindest für eine Einheit. Mit einem internen Test über dreimal 20 Minuten holten sich die A-Jugend-Handballer und die Youngsters des SC Magdeburg nach der Winterpause die nötige Matchpraxis und Spielhärte für den Einstieg in die zweite Saisonhälfte. Dieser steht für beide Teams am Sonntag in der altbekannten und ehrwürdigen Spielstätte an.