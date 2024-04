Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stadtfeld - Lucas Hörhold geht wirklich nicht gerne. Doch die knappe Zeit, das ausgefüllte Leben im dualen Studium, mit der Freundin und in der Familie haben den 20-Jährigen gezwungen, seine sportlichen Prioritäten neu zu definieren. Verbandsliga in Jena statt Oberliga in Magdeburg heißt es künftig für ihn, der am vergangenen Sonnabend vor dem letzten Heimspiel der Saison vom TTC Börde verabschiedet wurde. Dem per Mütze und Schal ein Andenken überreicht wurde. Der sicher viele positive Erinnerungen mitnehmen wird. Vielleicht nicht gerade an das letzte Heimspiel der Saison gegen DJK Biederitz, das Börde mit 3:7 verlor. Geärgert haben sich die Stadtfelder trotzdem nicht in Anbetracht des vorzeitig gesicherten Klassenerhaltes. „Das ist ein gutes Gefühl“, sagte Jens Köhler, wie es Börde lange nicht genossen hat.