Der SV Arminia, der MSV Börde und der MSC Preussen blicken einem spannenden Finish am letzten Spieltag entgegen. Einer der drei Team hält am Sonnabend sicher die Klasse, einer muss in die Relegation und einer steigt ab.

Magdeburg - Der letzte Spieltag in der Landesliga Nord verspricht Dramatik pur. Einer bleibt drin, einer muss in die Relegation, einer steigt direkt ab - so lautet die Rechnung im Magdeburger Abstiegs-Dreikampf. Während der SV Fortuna II (spielfrei) und der VfB Ottersleben (bei Germania Wernigerode) nichts zu befürchten haben, geht es für Arminia, Börde und Preussen zum Saisonfinale um dem Klassenerhalt - oder zumindest um die Teilnahme an der Relegation.