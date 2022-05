Anton Fink vom VfB: Einfach geschossen, zweifach getroffen

Magdeburg - Anton Fink wird heute wieder mit einem Lächeln aufgestanden sein, denn der 17-Jährige gehört im Punktspiel des VfB Ottersleben beim TuS 1860 (13 Uhr) erneut zum Kader der Landesliga-Mannschaft. „Er hat auch gute Chancen, wieder zum Einsatz zu kommen“, teilte sein Trainer Oliver Malchau mit. Das wäre dann der zweite Einsatz für Fink in dieser Saison. Und den, so wird auch Malchau denken, hat er sich redlich verdient nach seinem Debüt zuletzt in Wahrburg. Nicht allein wegen seiner Leistung, sondern auch für seine beiden Tore. Denn beim 3:0-Erfolg des VfB hatte Fink den Sieg eröffnet und den Sieg beschlossen. Und in gewisser Weise hatte es ihm Damian Leuschner prophezeit. „Er hatte mir vorher per WhatsApp geschrieben, ich würde zwei Tore erzielen“, berichtete Anton Fink.