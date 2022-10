Antonia Pohland vom SCM glänzt fünfmal in Bratislava

Magdeburg - Antonia Pohland mag die Abwechslung in ihrem Sport. Das sonst so verhasste Wintertraining am Kanu-Ergometer, auf dem Laufband und an der Hantel. Den schönen Frühling auf der Elbe im Kajak, ob allein oder im Mannschaftsboot. „Handballer sitzen zum Beispiel nur in der Halle“, zieht sie lächelnd einen Vergleich. Und sie mag dann auch den heißen Sommer, wenn die Junioren zum Beispiel ihren Weltmeister ermitteln. Im Sommer 2023 will die 16-Jährige vom SCM bei den Titelkämpfen im italienischen Auronzo (6. bis 9. Juli) ein Wörtchen mitreden.