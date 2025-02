Stralsund/Magdeburg - Torhüter okay, Abwehr okay. Aber längst war nicht alles okay. „Wir waren nicht gut genug und deshalb geht der Sieg für Stralsund in Ordnung“, resümierte Christoph Theuerkauf, der Trainer der SCM-Youngsters, nach der 30:34 (17:18)-Niederlage am Samstagabend beim Stralsunder HV. Der 40-Jährige wusste durchaus, dass der Februar „mit den Gegnern, die wir haben, schwer wird“. Deswegen empfindet er die zweite Niederlage in Folge in der 3. Handball-Liga Nord-Ost auch nicht als Rückschlag.

