Arne Schubert vom SCM holt fünfmal Gold

Magdeburg - Arne Schubert war „einfach unfassbar“, wie sein Trainer befand. Der 15-Jährige ist bei jedem seiner Starts bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Konkurrenz nicht nur davongeschwommen, er hat sie dominiert. Gerne auch nach Belieben. „So ein Ding, wie er in Berlin ausgepackt hat, davor ziehe ich den Hut“, erklärte Coach Stefan Döbler. Fünfmal Gold hat sein Schützling im Europa-Sportpark gewonnen – über 400, 800, 1500 Meter Freistil, über 200 Meter Rücken sowie über 400 Meter Lagen. Immer in neuer persönlicher Bestzeit. Zweimal blieb er unter der Norm für die Junioren-Europameisterschaften, an denen er allerdings nicht teilnehmen wird. Der Genthiner startet bei den Europäischen Jugendspielen (EYOF) in der letzten Juli-Woche im slowakischen Banská Bystrica.