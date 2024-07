Magdeburg - Angreiferlegende Christian Beck hat richtig Lust, für die Traditionself des 1. FC Magdeburg auf Torejagd zu gehen. So stellte der 36-Jährige nach seiner Premiere für die Mannschaft am vergangenen Wochenende bereits weitere Einsätze in Aussicht. Und eines gefällt Teamchef Jürgen Brennecke in dem Zusammenhang besonders gut: „Er hat von sich aus vorgeschlagen, wieder mitzuspielen. Ich finde es großartig, dass das von ihm kam.“

