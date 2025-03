David Berlin präsentiert sich derzeit in einer guten Form.

Magdeburg. - Der Blick auf das Tableau der Landesliga Nord gestaltet sich in der Harsdorfer Straße in diesen Tagen etwas angenehmer. Mit dem 3:1-Heimerfolg über Schlusslicht Germania Wernigerode hat der MSV Börde am vergangenen Wochenende die Abstiegsränge verlassen. „Dieses Gefühl, über dem Strich zu stehen, ist wichtig für die Köpfe“, sagt Trainer Sascha Sommer.