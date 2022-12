Brennecke ist bei Regionalligist USC Magdeburg Mister Zuverlässig

Magdeburg - Die Eckdaten seiner Saison sind beeindruckend: Max Brennecke hat in elf Einsätzen 194 Punkte erzielt, er sammelt damit im Schnitt 17,6 Zähler. Er belegt in der Liga den dritten Platz in der Schützenliste. Er ist der Punktegarant des USC Magdeburg. Und damit eine Säule im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga Ost. Nicht die einzige Säule, versteht sich. Jeder in der Mannschaft von Trainer Robert Wendt hat seine Rolle gefunden. Ob Linus Wascher als Fels in der Brandung in der Defensive, ob Ole Angenstein als Youngster mit der Lizenz zum Dreier. Oder Karl Potratz, der Mann mit der großen Übersicht im Spielaufbau. Coach Wendt würde für jeden seiner Schützlinge einen Titel finden. Der von Brennecke könnte sicher lauten: „Mister Zuverlässig“.