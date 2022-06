BSV 79 Magdeburg bezwingt MSC Preussen II 3:2

Magdeburg - Als der Abpfiff den Heimsieg in der Fußball-Landesklasse 3 des BSV 79 Magdeburg sicherstellte, nahmen die Protagonisten diesen Moment unterschiedlich auf. Während die Spieler des Gastgebers den 3:2 (1:2)-Erfolg gegen den MSC Preussen II bejubelten, klatschte Co-Trainer Sebastian Schröder euphorisch in die Hände. Ein anderer feierte den Sieg etwas gelassener: Peter Lemke. Der neue Trainer lehnte sich an die Bande und genoss den Augenblick. Schließlich feierte der 54-Jährige in seinem ersten Pflichtspiel als BSV-Coach die ersten drei Punkte seiner jungen Amtszeit in einem umkämpften Kellerduell.